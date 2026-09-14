Justicia con Rhea Seehorn: Ganó el Emmy por "Pluribus"

Los premios Emmy 2026 hicieron justicia por Rhea Seehorn este lunes al lograr la estatuilla luego de años de exclusión por su celebrado trabajo en "Better Call Saul".

Seehorn triunfó como mejor actriz en una serie dramática gracias a su interpretación de "Carol Sturka" en la serie "Pluribus", de Apple TV.

Visiblemente emocionada, la intérprete se subió al escenario a recibir su merecido trofeo agradeciendo a la Academia de Televisión y a sus compañeras en la categoría.

"Todas han sido interpretaciones brillantes, brillantes, entre ellas la de Keri Russell, que nos envió un precioso regalo y una tarjeta en la que citaba —por desgracia, no sabíamos que la perderíamos tan pronto— a Gloria Steinem, diciendo: 'Estamos unidas, no somos rivales'. Y eso es lo que siento por todas ustedes, compañeras", declaró Seehorn en su discurso, donde también agradeció al creador de la serie, Vince Gilligan, y a todo el equipo de "Pluribus".