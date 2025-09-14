Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | Premios Emmy

Pedro Pascal no logró llevarse el premio Emmy

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El actor de "The Last of Us" perdió ante Noah Wyle ("The Pitt").

Pedro Pascal no logró llevarse el premio Emmy
 HBO
El chileno Pedro Pascal compitió este domingo en la categoría "Mejor actor de una serie de drama" en los Emmy 2025 por su trabajo en "The Last of Us", pero no pudo llevarse la estatuilla.

El actor perdió frente a Noah Wyle ("The Pitt").

Pascal recibió su nominación por su papel como Joel en la serie de HBO Max basada en el videojuego homónimo.

Esta era la cuarta vez que el actor es nominado a los premios que reconocen lo mejor de la televisión, que de momento no se han traducido en galardón.

Anteriormente, compitió en los Emmy gracias al debut de su personaje en 2023, por su participación en "Saturday Night Live" y por narrar la serie documental "Patagonia: Life on the Edge of the World".

