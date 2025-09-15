Síguenos:
Premios Emmy 2025

Premios Emmy 2025: la lista de los ganadores

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"The Pitt", "The Studio" y "Adolescence" fueron las grandes ganadoras.

La ceremonia de la edición 2025 de los Emmys se celebró la noche del domingo con "The Pitt", "The Studio" y "Adolescence" como las grandes ganadoras.

La entrega de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión se realizó en Los Angeles y tuvo diversos momentos para el recuerdo, como la frase "a la mierda el ICE y Palestina libre" de la actriz Hannah Einbinder, ganadora del premio Mejor actriz de reparto en una serie de comedia por "Hacks".

Ganadores de los Emmys 2025

Mejor Serie Drama

  • Andor
  • The Diplomat
  • The Last of Us
  • Paradise
  • GANADOR The Pitt
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor Serie Comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • GANADOR The Studio
  • What We Do in the Shadows

Mejor Serie Limitada

  • GANADOR Adolescence
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • Monsters: The Lyle and Kyle Menendez Story
  • The Penguin

Mejor Actor Drama

  • Sterling K. Brown, "Paradise"
  • Gary Oldman, "Slow Horses"
  • Pedro Pascal, "The Last of Us"
  • Adam Scott, "Severance"
  • GANADOR Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor Actor Comedia

  • Adam Brody, "Nobody Wants This"
  • GANADOR Seth Rogen, "The Studio"
  • Jason Segel, "Shrinking"
  • Martin Short, "Only Murders in the Building"
  • Jeremy Allen White, "The Bear"

Mejor Actor Serie Limitada o Película para TV

  • Colin Farrell, "The Penguin"
  • GANADOR Stephen Graham, "Adolescence"
  • Jake Gyllenhaal, "Presumed Innocent"
  • Brian Tyree Henry, "Dope Thief"
  • Cooper Koch, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

Mejor Actriz Drama

  • Kathy Bates, "Matlock"
  • Sharon Horgan, "Bad Sisters"
  • GANADORA Britt Lower, "Severance"
  • Bella Ramsey, "The Last of Us"
  • Keri Russell, "The Diplomat"

Mejor Actriz Comedia

  • Uzo Aduba, "The Residence"
  • Kristen Bell, "Nobody Wants This"
  • Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
  • Ayo Edebiri, "The Bear"
  • GANADORA Jean Smart, "Hacks"

Mejor Actriz Serie Limitada o Película para TV

  • Cate Blanchett, "Disclaimer"
  • Meghann Fahy, "Sirens"
  • Rashida Jones, "Black Mirror"
  • GANADORA Cristin Milloti, "The Penguin"
  • Michelle Williams, "Dying for Sex"

Actor de reparto Drama

  • Zach Cherry, Severance
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • James Marsden, Paradise
  • Sam Rockwell, The White Lotus
  • GANADOR Tramell Tillman, Severance
  • John Turturro, Severance

Actor de reparto Comedia

  • Ike Barinholtz, The Studio
  • Colman Domingo, The Four Seasons
  • Harrison Ford, Shrinking
  • GANADOR Jeff Hiller, Somebody Somewhere
  • Ebon Moss-Bachrach, The Bear
  • Michael Urie, Shrinking
  • Bowen Yang, Saturday Night Live

Actor de reparto Serie Limitada o Película para TV

  • Javier Bardem, Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story
  • Bill Camp, Presumed Innocent
  • GANADOR Owen Cooper, Adolescence
  • Rob Delaney, Dying For Sex
  • Peter Sarsgaard, Presumed Innocent
  • Ashley Walters, Adolescence

Actriz de reparto Drama

  • Patricia Arquette, Severance
  • Carrie Coon, The White Lotus
  • GANADORA Katherine LaNasa, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Natasha Rothwell, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Actriz de reparto Comedia

  • Liza Colón-Zayas, The Bear
  • GANADORA Hannah Einbinder, Hacks
  • Kathryn Hahn, The Studio
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Catherine O'Hara, The Studio
  • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
  • Jessica Williams, Shrinking

Actriz de reparto Serie Limitada o Película para TV

  • GANADORA Erin Doherty, Adolescence
  • Ruth Negga, Presumed Innocent
  • Deirdre O'Connell, The Penguin
  • Chloë Sevigny, Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story
  • Jenny Slate, Dying For Sex
  • Christine Tremarco, Adolescence

