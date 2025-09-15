Tópicos: Magazine | Televisión | Premios Emmy
Premios Emmy 2025: la lista de los ganadores
"The Pitt", "The Studio" y "Adolescence" fueron las grandes ganadoras.
La ceremonia de la edición 2025 de los Emmys se celebró la noche del domingo con "The Pitt", "The Studio" y "Adolescence" como las grandes ganadoras.
La entrega de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión se realizó en Los Angeles y tuvo diversos momentos para el recuerdo, como la frase "a la mierda el ICE y Palestina libre" de la actriz Hannah Einbinder, ganadora del premio Mejor actriz de reparto en una serie de comedia por "Hacks".