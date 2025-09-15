Premios Emmy 2025: la lista de los ganadores

La ceremonia de la edición 2025 de los Emmys se celebró la noche del domingo con "The Pitt", "The Studio" y "Adolescence" como las grandes ganadoras.

La entrega de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión se realizó en Los Angeles y tuvo diversos momentos para el recuerdo, como la frase "a la mierda el ICE y Palestina libre" de la actriz Hannah Einbinder, ganadora del premio Mejor actriz de reparto en una serie de comedia por "Hacks".

Ganadores de los Emmys 2025

Mejor Serie Drama

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

GANADOR The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor Serie Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

GANADOR The Studio

What We Do in the Shadows

Mejor Serie Limitada

GANADOR Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Kyle Menendez Story

The Penguin

Mejor Actor Drama

Sterling K. Brown, "Paradise"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Pedro Pascal, "The Last of Us"

Adam Scott, "Severance"

GANADOR Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor Actor Comedia

Adam Brody, "Nobody Wants This"

GANADOR Seth Rogen, "The Studio"

Jason Segel, "Shrinking"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Mejor Actor Serie Limitada o Película para TV

Colin Farrell, "The Penguin"

GANADOR Stephen Graham, "Adolescence"

Jake Gyllenhaal, "Presumed Innocent"

Brian Tyree Henry, "Dope Thief"

Cooper Koch, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

Mejor Actriz Drama

Kathy Bates, "Matlock"

Sharon Horgan, "Bad Sisters"

GANADORA Britt Lower, "Severance"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "The Diplomat"

Mejor Actriz Comedia

Uzo Aduba, "The Residence"

Kristen Bell, "Nobody Wants This"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "The Bear"

GANADORA Jean Smart, "Hacks"

Mejor Actriz Serie Limitada o Película para TV

Cate Blanchett, "Disclaimer"

Meghann Fahy, "Sirens"

Rashida Jones, "Black Mirror"

GANADORA Cristin Milloti, "The Penguin"

Michelle Williams, "Dying for Sex"

Actor de reparto Drama

Zach Cherry, Severance

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

James Marsden, Paradise

Sam Rockwell, The White Lotus

GANADOR Tramell Tillman, Severance

John Turturro, Severance

Actor de reparto Comedia

Ike Barinholtz, The Studio

Colman Domingo, The Four Seasons

Harrison Ford, Shrinking

GANADOR Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Michael Urie, Shrinking

Bowen Yang, Saturday Night Live

Actor de reparto Serie Limitada o Película para TV

Javier Bardem, Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story

Bill Camp, Presumed Innocent

GANADOR Owen Cooper, Adolescence

Rob Delaney, Dying For Sex

Peter Sarsgaard, Presumed Innocent

Ashley Walters, Adolescence

Actriz de reparto Drama

Patricia Arquette, Severance

Carrie Coon, The White Lotus

GANADORA Katherine LaNasa, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Parker Posey, The White Lotus

Natasha Rothwell, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Actriz de reparto Comedia

Liza Colón-Zayas, The Bear

GANADORA Hannah Einbinder, Hacks

Kathryn Hahn, The Studio

Janelle James, Abbott Elementary

Catherine O'Hara, The Studio

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Jessica Williams, Shrinking

Actriz de reparto Serie Limitada o Película para TV