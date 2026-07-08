Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago17.4°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Premios Emmy

Todas las series, actores y actrices nominados a los Premios Emmy 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie "The Pitt" encabeza las nominaciones.

Todas las series, actores y actrices nominados a los Premios Emmy 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles la Academia de Televisión dio a conocer a los nominados para la edición 2026 de los Premios Emmy.

El listado lo encabezó la serie "The Pitt" con su segunda temporada y sus 25 nominaciones, seguida por la conclusión de "Hacks" que alcanzó 24 y se convirtió en la comedia más nominada en el mismo año.

La ceremonia de los Emmy 2026 se celebrará el 14 de septiembre.

Nominados a los Emmy 2026

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks (HBO Max)
  • Margo's Got Money Troubles (Apple TV)
  • Nobody Wants This (Netflix)
  • Only Murders In The Building (Hulu)
  • Shrinking (Apple TV)
  • Widow's Bay (Apple TV)

Mejor serie dramática

  • The Diplomat (Netflix)
  • The Gilded Age (HBO Max)
  • A Knight Of The Seven Kingdoms (HBO Max)
  • Paradise (Hulu)
  • The Pitt (HBO Max)
  • Pluribus (Apple TV)
  • Slow Horses (Apple TV)
  • Your Friends & Neighbors (Apple TV)

Mejor miniserie

  • All Her Fault
  • The Beast In Me
  • Beef
  • DTF St. Louis
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Mejor telefilme

  • Heads Of State
  • Miss You, Love You
  • People We Meet On Vacation
  • Remarkably Bright Creatures
  • Tom Clancy's Jack Ryan:
    Ghost War

Mejor reality de competición

  • Dancing with the Stars (ABC)
  • RuPaul's Drag Race (MTV)
  • Survivor (CBS)
  • Top Chef (Bravo)
  • The Traitors (Peacock)

Mejor programa de variedades de entrevistas

  • The Daily Show (Comedy Central)
  • Jimmy Kimmel Live! (ABC)
  • Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)
  • The Late Show With Stephen Colbert (CBS)
  • Saturday Night Live (NBC)

Mejor actor - Serie de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
  • Steve Carell (Rooster)
  • Matthew Rhys (Widow's Bay)
  • Jason Segel (Shrinking)
  • Martin Short (Only Murders In The Building)

Mejor actor - Serie dramática

  • Sterling K. Brown (Paradise)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Mark Ruffalo (Task)
  • Rufus Sewell (The Diplomat)
  • Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actor - Miniserie o telefilme

  • Riz Ahmed (Bait)
  • Jason Bateman (Black Rabbit)
  • Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
  • Oscar Isaac (Beef)
  • Matthew Rhys (The Beast In Me)

Mejor actriz - Serie de comedia

  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)
  • Ayo Edebiri (The Bear)
  • Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)
  • Lisa Kudrow (The Comeback)
  • Jean Smart (Hacks)

Mejor actriz - Serie dramática

  • Carrie Coon (The Gilded Age)
  • Chase Infiniti (The Testaments)
  • Keri Russell (The Diplomat)
  • Rhea Seehorn (Pluribus)
  • Zendaya (Euphoria)

Mejor actriz - Miniserie o telefilme

  • Claire Danes (The Beast In Me)
  • Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
  • Carey Mulligan (Beef)
  • Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
  • Sarah Snook (All Her Fault)

Mejor actor de reparto - Serie de comedia

  • Colman Domingo (The Four Seasons)
  • Paul W. Downs (Hacks)
  • Harrison Ford (Shrinking)
  • Nick Offerman (Margo's Got Money Troubles)
  • Stephen Root (Widow's Bay)
  • Michael Urie (Shrinking)
  • Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Mejor actor de reparto - Serie dramática

  • Patrick Ball (The Pitt)
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Shawn Hatosy (The Pitt)
  • Gerran Howell (The Pitt)
  • Jack Lowden (Slow Horses)
  • Tom Pelphrey (Task)
  • Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor actor de reparto - Miniserie o telefilme

  • Jason Bateman (DTF St. Louis)
  • Richard Gadd (Half Man)
  • David Harbour (DTF St. Louis)
  • Richard Jenkins (DTF St. Louis)
  • Charles Melton (Beef)
  • Nick Offerman (Death By Lightning)

Mejor actriz de reparto - Serie de comedia

  • Dale Dickey (Widow's Bay)
  • Hannah Einbinder (Hacks)
  • Janelle James (Abbott Elementary)
  • Kate O'Flynn (Widow's Bay)
  • Michelle Pfeiffer (Margo's Got Money Troubles)
  • Megan Stalter (Hacks)
  • Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actriz de reparto - Serie dramática

  • Taylor Dearden (The Pitt)
  • Fiona Dourif (The Pitt)
  • Allison Janney (The Diplomat)
  • Katherine LaNasa (The Pitt)
  • Sepideh Moafi (The Pitt)
  • Julianne Nicholson (Paradise)
  • Karolina Wydra (Pluribus)

Mejor actriz de reparto - Miniserie o telefilme

  • Linda Cardellini (DTF St. Louis)
  • Dakota Fanning (All Her Fault)
  • Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)
  • Joy Sunday (DTF St. Louis)
  • Youn Yuh-jung (Beef)
  • Constance Zimmer Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

Los más nominados

The Pitt - 25 nominaciones
Hacks - 24 nominaciones
Widow's Bay - 19 nominaciones
Pluribus - 18 nominaciones
Beef - 16 nominaciones
DTF St. Louis - 13 nominaciones
Saturday Night Live - 11 nominaciones
Spider-Noir - 11 nominaciones

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada