Todas las series, actores y actrices nominados a los Premios Emmy 2026

Este miércoles la Academia de Televisión dio a conocer a los nominados para la edición 2026 de los Premios Emmy.

El listado lo encabezó la serie "The Pitt" con su segunda temporada y sus 25 nominaciones, seguida por la conclusión de "Hacks" que alcanzó 24 y se convirtió en la comedia más nominada en el mismo año.

La ceremonia de los Emmy 2026 se celebrará el 14 de septiembre.

Nominados a los Emmy 2026

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks (HBO Max)

Margo's Got Money Troubles (Apple TV)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders In The Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV)

Widow's Bay (Apple TV)

Mejor serie dramática

The Diplomat (Netflix)

The Gilded Age (HBO Max)

A Knight Of The Seven Kingdoms (HBO Max)

Paradise (Hulu)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

Your Friends & Neighbors (Apple TV)

Mejor miniserie

All Her Fault

The Beast In Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Mejor telefilme

Heads Of State

Miss You, Love You

People We Meet On Vacation

Remarkably Bright Creatures

Tom Clancy's Jack Ryan:

Ghost War

Mejor reality de competición

Dancing with the Stars (ABC)

RuPaul's Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

Mejor programa de variedades de entrevistas

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC)

Mejor actor - Serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

Steve Carell (Rooster)

Matthew Rhys (Widow's Bay)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders In The Building)

Mejor actor - Serie dramática

Sterling K. Brown (Paradise)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Rufus Sewell (The Diplomat)

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actor - Miniserie o telefilme

Riz Ahmed (Bait)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Oscar Isaac (Beef)

Matthew Rhys (The Beast In Me)

Mejor actriz - Serie de comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)

Lisa Kudrow (The Comeback)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actriz - Serie dramática

Carrie Coon (The Gilded Age)

Chase Infiniti (The Testaments)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actriz - Miniserie o telefilme

Claire Danes (The Beast In Me)

Sally Field (Remarkably Bright Creatures)

Carey Mulligan (Beef)

Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

Sarah Snook (All Her Fault)

Mejor actor de reparto - Serie de comedia

Colman Domingo (The Four Seasons)

Paul W. Downs (Hacks)

Harrison Ford (Shrinking)

Nick Offerman (Margo's Got Money Troubles)

Stephen Root (Widow's Bay)

Michael Urie (Shrinking)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Mejor actor de reparto - Serie dramática

Patrick Ball (The Pitt)

Billy Crudup (The Morning Show)

Shawn Hatosy (The Pitt)

Gerran Howell (The Pitt)

Jack Lowden (Slow Horses)

Tom Pelphrey (Task)

Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor actor de reparto - Miniserie o telefilme

Jason Bateman (DTF St. Louis)

Richard Gadd (Half Man)

David Harbour (DTF St. Louis)

Richard Jenkins (DTF St. Louis)

Charles Melton (Beef)

Nick Offerman (Death By Lightning)

Mejor actriz de reparto - Serie de comedia

Dale Dickey (Widow's Bay)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate O'Flynn (Widow's Bay)

Michelle Pfeiffer (Margo's Got Money Troubles)

Megan Stalter (Hacks)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actriz de reparto - Serie dramática

Taylor Dearden (The Pitt)

Fiona Dourif (The Pitt)

Allison Janney (The Diplomat)

Katherine LaNasa (The Pitt)

Sepideh Moafi (The Pitt)

Julianne Nicholson (Paradise)

Karolina Wydra (Pluribus)

Mejor actriz de reparto - Miniserie o telefilme

Linda Cardellini (DTF St. Louis)

Dakota Fanning (All Her Fault)

Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)

Joy Sunday (DTF St. Louis)

Youn Yuh-jung (Beef)

Constance Zimmer Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

Los más nominados

The Pitt - 25 nominaciones

Hacks - 24 nominaciones

Widow's Bay - 19 nominaciones

Pluribus - 18 nominaciones

Beef - 16 nominaciones

DTF St. Louis - 13 nominaciones

Saturday Night Live - 11 nominaciones

Spider-Noir - 11 nominaciones