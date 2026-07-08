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Todas las series, actores y actrices nominados a los Premios Emmy 2026
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Autor: Redacción Cooperativa
La serie "The Pitt" encabeza las nominaciones.
La serie "The Pitt" encabeza las nominaciones.
Este miércoles la Academia de Televisión dio a conocer a los nominados para la edición 2026 de los Premios Emmy.
El listado lo encabezó la serie "The Pitt" con su segunda temporada y sus 25 nominaciones, seguida por la conclusión de "Hacks" que alcanzó 24 y se convirtió en la comedia más nominada en el mismo año.
La ceremonia de los Emmy 2026 se celebrará el 14 de septiembre.
The Pitt - 25 nominaciones
Hacks - 24 nominaciones
Widow's Bay - 19 nominaciones
Pluribus - 18 nominaciones
Beef - 16 nominaciones
DTF St. Louis - 13 nominaciones
Saturday Night Live - 11 nominaciones
Spider-Noir - 11 nominaciones