"¿Qué pasó con el celular?": Periodista de matinal sufrió divertido chascarro en vivo

Ignacia Mir, periodista del matinal "Buenos días a todos" de TVN, sufrió un divertido chascarro mientras se encontraba reportando la emergencia por las precipitaciones de la última jornada en la Región Metropolitana.

Durante su despacho en vivo desde una de las calles anegadas, la joven comunicadora quiso entrar en calor bailando, pero todo terminó en "tragedia": el celular que la conectaba al estudio cayó al agua cuando sacó sus pasos de baile.

Nada de esto pasó desapercibido, con el propio animador Eduardo Fuentes le preguntó: "¿Qué pasó con el celular?".

Es que desde producción mostraron el video de lo sucedido en comerciales, por lo que la periodista tuvo que referirse al chascarro. "Usted sabe que acá de dirección no perdona y en comerciales Ignacia estaba muy contenta para hacer un poco de calor y, de pronto, celular al agua", bromeó Fuentes, riéndose de que era un iPhone 18 Pro conseguido luego de "varias completadas".

"Les pido mil disculpas a mi equipo, a todos quienes se esforzaron por darme este teléfono para tener retorno y no ocupar el mío", declaró la notera, señalando que "no sé qué me pasó, la verdad. Es que nosotros con el Jota (el camarógrafo) somos así".

"Por lanzarse los prohibidos", lanzó Fuentes, sacando risas en el estudio.

Aunque logró recuperar el equipo, hasta el cierre del despacho no prendió y tuvo que retomar la conexión con su propio teléfono.