Rafael Cavada reapareció en vivo en CHV durante la cobertura del aluvión en Las Condes

Rafael Cavada reapareció en pantalla este viernes durante la cobertura del aluvión que afectó a Las Condes, con un despacho para el programa "Contigo en directo" de Chilevisión.

El periodista llegó hasta la intersección de Monseñor Álvaro del Portillo con avenida La Plaza, donde mostró los trabajos de limpieza y retiro de barro tras la emergencia.

Su aparición llamó la atención luego de que, a fines de agosto, abandonara abruptamente la conducción de "CHV Noticias Fin de Semana" tras presentar dificultades para hablar, situación que en ese momento fue atribuida a un problema de salud relacionado con su garganta.

Posteriormente, Chilevisión decidió sacarlo de la conducción de los noticiarios del fin de semana y trasladarlo a labores de prensa, donde apareció en un reportaje el pasado septiembre.

En tanto, se anunció que Matilde Burgos asumiría la conducción de "CHV Noticias AM" durante los fines de semana.