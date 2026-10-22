El tenso cruce entre Faloon y Mateucci: "Tuvieron que pagar para sacarte del colegio"

Faloon Larraguibel y Luis Mateucci protagonizaron un tenso intercambio en "¿Volverías con tu ex? 2", durante una actividad en el reality de Mega.

El momento se dio en medio de una dinámica conducida por Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, en la que los participantes leyeron mensajes anónimos que dejaron en el confesionario, instancia en la que el argentino le lanzó una pregunta a su compañera: "¿9×8?".

La broma provocó la reacción de la exYingo, quien respondió con una dura acusación sobre el pasado escolar del trasandino: "¿Qué estás hablando tú? Si tuvieron que pagar para sacarte del colegio, donde vivías en tu pueblo tuvieron que pagarle al colegio para que te sacaran, con abogado te tuvieron que sacar", le dijo.

Camila Nash y Guarén también protagonizaron conflicto

El episodio también estuvo marcado por un enfrentamiento entre Camila Nash y Guarén, luego de que se leyera una confesión anónima dirigida a Manu que generó tensión entre ambas participantes.

"¡Lo escribió Nicolás con la Guarén para separarme de la Nicole!", acusó Nash, ante lo que Guarén respondió: "¡Perseguida!, ¡te lo hicimos una vez!", dando inicio a una nueva discusión en el encierro.

La disputa escaló con nuevos reproches, cuando Guarén cuestionó a Nash por sentirse aludida por el mensaje y la calificó de mentirosa, mientras que la exchica reality respondió con más acusaciones personales, en un intercambio que sumó otro conflicto al reality de Mega.