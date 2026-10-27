Kaoto viajará a Perú para sumarse a reality pese a querella de Faloon: abogado descarta arraigo

Carlos Águila, más conocido como Kaoto, viajará a Perú para incorporarse a la nueva temporada de "Volverías con tu Ex", pese a la querella presentada por Faloon Larraguibel en su contra por el delito de amenazas no condicionales.

El abogado del participante, Claudio Rojas, confirmó que su representado tiene previsto viajar este viernes 30 de octubre. "El pasaje de Carlos está comprado para el 30 de octubre", aseguró el defensor a El Filtrador.

El ingreso del chico reality al programa estaba previsto inicialmente para el lunes 26 de octubre, fecha en que partiría junto a parte del elenco. Sin embargo, no viajó con el resto del grupo, lo que generó especulaciones sobre una eventual relación entre el retraso y la acción judicial.

Ante estas versiones, el jurista explicó que los cambios de fecha también han afectado a otros integrantes del equipo, debido a la cantidad de personas involucradas en el traslado y a la disponibilidad de hoteles.

¿Puede salir de Chile?

Rojas descartó que su defendido tenga actualmente una medida cautelar que le prohíba abandonar el país. "Él no tiene ninguna medida de arraigo", afirmó, agregando que puede "transitar libremente".

La acción judicial se originó luego de que se viralizara un registro en el que el chico reality lanzó expresiones de connotación sexual contra la exYingo, en medio de sus dichos sobre Raimundo Cerda, pareja de la exchica reality y quien anteriormente había sido su amigo.

Tras la controversia, Águila ofreció disculpas públicas y reconoció que sus palabras fueron una falta de respeto. La querella busca que los hechos sean investigados como amenazas no condicionales, mientras que la defensa de la comunicadora solicitó medidas cautelares para resguardar a su representada.

Respecto al avance de la causa, el abogado señaló que la primera audiencia está fijada para el 26 de noviembre, fecha en la que su cliente ya estaría en Perú.

"Lo más probable es que Carlos se conecte telemáticamente para la audiencia y yo tengo que ir presencialmente al tribunal", explicó.