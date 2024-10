Manuel habló sobre el corte de pelo de Yuhui en Gran Hermano

El exjugador de Gran Hermano, Manuel Nápoli, se refirió al controversial corte de pelo que le hizo a su excompañero Yuhui.

En la edición de este martes, en un capítulo donde también fue invitada la también excorcursante, Chama, Nápoli se refirió al comentado incidente ocurrido a inicios del programa, que en su tiempo indignó a usarios de redes sociales y televidentes.

"Me equivoqué", declaró tras haber renunciado al encierro en "la casa más famosa del mundo", y agregó "Me di cuenta al mismo tiempo, porque ya al momento en que yo bajé la máquina, dije en mi cabeza 'joder, qué cagada'", declaró al ser condultado por Michel Rodán.

Además, el italiano explicó "me sentí mal, no me sentí mal por el hecho de que todo el mundo (me criticó), es que me sentí mal por él (...) Al mismo tiempo, a él lo vi triste. Obviamente, yo pensaba aún más en cómo me sentía él".

Además señaló que "toda la casa lo estaba hundiendo" después de infortunado evento. "Pero, cuando lo conversé con él, también sentí que toda la casa me odiaba. Yo recuerdo perfectamente lo que me dijo Yuhui, que no hacía falta decirle 'disculpas' o 'perdón', pero yo hasta ayer le pedí disculpas. Él me dijo 'Manu, yo no lo acepté, porque has sido tú, porque te quiero, si fuera otra persona me habría enfadado'", señaló Manuel.