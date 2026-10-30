Nico Solabarrieta acusó que edición de "VCTE2" ocultó fuerte pelea entre Mateucci y Karol Dance

Una polémica en torno a la edición de "¿Volverías con tu ex? 2" acusó Nicolás Solabarrieta, quien señaló que la producción del reality omitió un tenso cruce entre Luis Mateucci y Karol Dance durante una de las actividades del programa.

A través de sus historias de Instagram, el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara cuestionó que el espacio mostrara una versión distinta de lo ocurrido y apuntó a un supuesto trato favorable hacia el argentino.Según explicó, había preferido guardar silencio sobre su experiencia en el programa, pero decidió hablar al considerar que la edición no reflejaba lo que realmente pasó.

El reclamo surgió luego de que se difundieran imágenes de la visita del excomunicador al encierro, donde se mostraron principalmente sus diferencias con Faloon Larraguibel, mientras que el conflicto que habría protagonizado con el polémico personaje trasandino no apareció de la misma manera en pantalla.

Los dichos que habrían marcado el enfrentamiento

"Me dio una vergüenza ver cómo Mateucci lo trató en el reality, como le dijo: 'Chupalo Karol Dance', que era 'un funado de mierda', para que hoy la edición muestre totalmente lo contrario", manifestó Solabarrieta, quien conoce al comunicador desde hace años.

El ex participante también relató que el conflicto habría escalado durante una actividad, luego de que Karol hiciera algunas bromas al argentino.

"Tuvimos que cortar la actividad como cinco veces, porque Karol le tiró dos tallas a Mateucci y se volvió loco, se le fue la cabeza, lo empezó a recontraputear, bullying", aseguró, agregando que "tuvimos que interceder todos a pararlo".

Finalmente, Solabarrieta aclaró que su crítica no apuntaba a Mateucci como figura televisiva, sino a la forma en que se presentó el episodio en pantalla. "Basta de editar a favor de algunos y basta de editar pésimo a otros", sentenció.