"Palabra de Honor" ya tiene a su primera eliminada: fue "traicionada"

Tras una dura prueba, el equipo Beige en "Palabra de Honor" debió definir a su primera eliminada.

Luego de perder la competencia física, los capitanes Catalina Pulido y Dash escogieron a dupla conformada por Natu Urtubias y Rubí Galusky.

"Es una decisión difícil, yo me equivoqué y si fuera por hacerlo mal me elegiría a mí mismo. Pero pensando en el equipo voy a tener que nominarlas", explicó el cantante urbano.

Sin embargo, Karla Constant informó a ambas que la comediante debía decidir si mantener su "lealtad" con su compañera y abandonar junto a ella el programa o, al contrario, cometer "traición" y eliminar solo a la chica reality, eligiendo la segunda opción.

"Me quedo porque dejé toda mi vida en maletas en la casa, me tuve que mudar antes de venirme, y no hay posibilidad de que pague el flete de vuelta. Además porque conocí a Josué y tenemos un vínculo", explicó Urtubias.

Al despedirse, Galusky destacó que pudo superarse en la competencia y que superó su miedo a las alturas. Dash se disculpó por eliminarla, pero ella le dijo que no se preocupe. "Me caes bien, tienes buen perfume. Además soy pésima compitiendo", aseguró.