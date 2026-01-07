Hinchas de la U estallaron contra Meneghini por "cortar" a Leandro Fernández

La llegada de Francisco Meneghini como nuevo técnico de Universidad de Chile significó una salida inmediata para el delantero argentino Leandro Fernández, situación que provocó la molestia de muchos hinchas y la alegría de otros a través de redes sociales.

En Instagram y X (Twitter), la furia se hizo sentir de inmediato con comentarios que decían "Fuera MEMEghini y que se quede el Lea" o "¡Devuelvan al LEA!", apuntando también contra la directiva de Azul Azul por esta decisión.

No obstante, otros tantos valoraron la actitud del nuevo entrenador argumentando que Fernández "es demasiado irregular", lo que incentivó a que usuarios de otros equipos se burlaran e "invitasen" al jugador para fichar por Colo Colo o Deportes Concepción.