Revelan los millonarios pagos que recibirían los participantes de "Vértigo Extremo"
Según reveló "Zona de Estrellas", los montos contemplan un pago adicional para quienes clasifiquen al estelar de Canal 13.
Según reveló "Zona de Estrellas", los montos contemplan un pago adicional para quienes clasifiquen al estelar de Canal 13.
Una millonaria cifra recibirían los famosos que participan en "Vértigo Extremo", el programa de Canal 13 que pone a distintas figuras del espectáculo a realizar trabajos y enfrentar desafíos fuera de su zona de confort.
Los montos fueron revelados por Hugo Valencia y Fanny Mazuela en "Zona de Estrellas", donde entregaron detalles de las supuestas remuneraciones que recibirían los invitados por sumarse al espacio conducido por Pamela Díaz y Sergio Lagos.
Según explicó Mazuela, quienes participan en el formato extremo recibirían cerca de $2 millones por enfrentar las distintas actividades, que en sus primeras ediciones han incluido trabajos en la Vega Central y desafíos vinculados al mundo circense.
Pero esa cifra podría aumentar para quienes consigan avanzar al estelar de los jueves, conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta. "La gente que va a Vértigo Extremo y logra clasificar al estelar, tiene un segundo sueldo", explicó Valencia, mientras que Mazuela precisó que ese pago adicional alcanzaría los $2,5 millones.
De esta manera, quienes participen en ambos espacios podrían sumar cerca de $4,5 millones antes de descuentos, aunque Valencia estimó que el monto final rondaría los $4 millones considerando las deducciones correspondientes.
Durante la conversación, el periodista también recordó que hace 11 años los invitados al antiguo "Vértigo" recibían entre $4 y $5 millones por participar en el estelar.