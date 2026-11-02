Revelan los millonarios pagos que recibirían los participantes de "Vértigo Extremo"

Una millonaria cifra recibirían los famosos que participan en "Vértigo Extremo", el programa de Canal 13 que pone a distintas figuras del espectáculo a realizar trabajos y enfrentar desafíos fuera de su zona de confort.

Los montos fueron revelados por Hugo Valencia y Fanny Mazuela en "Zona de Estrellas", donde entregaron detalles de las supuestas remuneraciones que recibirían los invitados por sumarse al espacio conducido por Pamela Díaz y Sergio Lagos.

Según explicó Mazuela, quienes participan en el formato extremo recibirían cerca de $2 millones por enfrentar las distintas actividades, que en sus primeras ediciones han incluido trabajos en la Vega Central y desafíos vinculados al mundo circense.

Pero esa cifra podría aumentar para quienes consigan avanzar al estelar de los jueves, conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta. "La gente que va a Vértigo Extremo y logra clasificar al estelar, tiene un segundo sueldo", explicó Valencia, mientras que Mazuela precisó que ese pago adicional alcanzaría los $2,5 millones.

De esta manera, quienes participen en ambos espacios podrían sumar cerca de $4,5 millones antes de descuentos, aunque Valencia estimó que el monto final rondaría los $4 millones considerando las deducciones correspondientes.

Durante la conversación, el periodista también recordó que hace 11 años los invitados al antiguo "Vértigo" recibían entre $4 y $5 millones por participar en el estelar.