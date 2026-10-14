¿Se replicará en Chile? Canal argentino muestra en vivo cuánta gente los está viendo

Una inédita modalidad televisiva comenzó a implementar la cadena argentina Telefe, mostrando en pantalla cuántas personas se encuentran viendo la señal en vivo.

El canal debutó este indicador con la emisión de "MasterChef Celebrity", el popular programa de cocina en su formato con celebridades.

Con datos de Ibope, la señal iba mostrando en pantalla el número de personas que se encontraban viendo el programa en tiempo real, similar a lo que sucede con las transmisiones en plataformas web como Twitch.

La gráfica, que se va actualizando en vivo, también se incorporará a otros programas de Telefe, buscando transparentar el verdadero nivel de audiencia de su programación.