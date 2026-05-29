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Tópicos: Magazine | Televisión | Series

"Amores perros" se convertirá en una serie producida por Sofía Vergara

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Guillermo Arriaga, guionista de la película original, será asesor creativo del proyecto.

Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo protagonizaron el clásico mexicano del 2000.

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El guion de "Amores perros" que escribió Guillermo Arriaga y dirigió Alejandro González Iñárritu se convertirá en una serie de televisión, de la mano de las productoras AF Films y LatinWe, de Sofía Vergara.

Arriaga será el asesor creativo del proyecto, según lo informado por Deadline, que precisó que AF Films ha comprado los derechos del guion original, por lo que no se trata de hacer un remake de la película.

"Amores Perros", protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo, participó en el año 2000 en la Semana de la Crítica, una sección paralela del Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio.

Fue nominado tanto al Oscar como al Globo de Oro a mejor película en lengua no inglesa, ganó el BAFTA británico a mejor filme extranjero y fue el gran triunfador de los Premios Ariel del cine mexicano de 2001, con doce galardones.

"Amores Perros", ópera prima de Iñárritu, cuenta la vida de tres personas que se entrecruzan cuando dos jóvenes sufren un accidente de auto huyendo hacia un futuro mejor, un sueño que los protagonistas de la historia comparten a pesar de la diferencia de clases.

Según los productores, la adaptación "revisitará y ampliará los fundamentos temáticos de la historia: vidas interconectadas, fractura moral y el crudo terreno emocional de la vida urbana, reimaginados a través de una lente contemporánea y una narrativa de larga duración".

"Esta es una de las piezas más importantes de propiedad intelectual cinematográfica que ha surgido de América Latina en los últimos 25 años", destacó Ariza, fundador de AF Films.

Por eso "devolver este material a su fuente creativa, y hacerlo en colaboración con Guillermo Arriaga", les permite honrar su legado y hacerlo evolucionar "hacia una nueva forma que hable a la audiencia global actual".

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