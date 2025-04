El brutal episodio de "The Last of Us" que dejó llantos en redes sociales

La noche de este domingo, "The Last of Us" estrenó uno de los capítulos más desgarradores de la historia.

Si bien, se desconocía si la producción de HBO postergaría el brutal desenlace de uno de sus personajes, el segundo episodio de la segunda temporada trajo lo que pocos querían ver: la muerte de uno de sus protagonistas.

Alerta de spoilers

En el último capítulo, Abby (Kaitlyn Dever) decide cobrar venganza por la muerte de su padre- asesinado por Joel (Pedro Pascal) al final de la primera temporada-, matando al protagonista frente a su hija adoptiva Ellie (Bella Ramsey).

"No es que dijeran: 'Oye, te matamos al principio de la segunda temporada', pero siempre hubo un acuerdo: se mantendría fiel al material original de una manera específica y que la obligación, digamos, práctica y exclusiva, sería para la primera temporada", declaró Pascal a Entertainment Weekly.

"No tengo idea si está capturado en cámara, pero [hay] un sútil sentido de que Joel puede escucharla en el último aliento de vida que le queda", añadió. "Puede escucharla llamándolo y escuchar que está en peligro y quiere ayudarla y es incapaz de levantar ni un dedo para hacerlo. Recuerdo haber interpretado eso, y fue realmente devastador", aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

La redes lloraron a Joel

En tanto, los televidentes lamentaron la inminente muerte del protagonista en redes sociales- donde recordaron el deslenlace del personaje del chileno en "Game of Thrones"-, escena que fue calificada por muchos como un "nuevo trauma cinematográfico".

"Una petición para que Pedro Pascal deje de aceptar papeles que nos van a romper el corazón", "Nuevo trauma cinematográfico desbloqueado", y "Denle el Emmy a Pedro Pascal", fueron algunos de los comentarios que se repitieron en X.

Nuevo trauma cinematográfico desbloqueado. Me acaban de romper en mil pedazos. 💔 #TheLastOfUs pic.twitter.com/oEDrnSgVpX — King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) April 21, 2025

Una petición para que Pedro Pascal deje de aceptar papeles que nos van a romper el corazón... 💔 pic.twitter.com/4dC0DeV0Dd — Momo N3rd (@Momoesnerd) April 21, 2025