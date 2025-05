"El Eternauta" y su llegada al siglo XXI: "Era tan inevitable como haber pasado al color"

Este miércoles 30 de abril, la tan esperada adaptación de "El Eternauta", basada en la historieta homónima de Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, llegó a Netflix.

Con seis episodios, la historia muestra una distópica ciudad de Buenos Aires, donde una invasión alienígena -que parte con una nevada mortal capaz de matar a quienes toque en segundos- pone en alerta a Juan Salvo (Ricardo Darín), quien deberá enfrentarse a este mundo desconocido para tratar de sobrevivir junto a sus cercanos.

Ante el estreno de la producción, que espera tener una segunda temporada, Cooperativa estuvo en Argentina para conversar sobre la serie con los actores Ricardo Darín y César Troncoso.

Del cómic a la pantalla

Tras el lanzamiento de la historieta en 1957, varios fueron los intentos de llevar "El Eternauta" a la pantalla aunque, debido a las dificultades técnicas y la falta de presupuesto para poder traer a la vida esta historia de ciencia ficción, solo el cineasta y escritor Bruno Stagnaro fue quien logró concretar la difícil misión 68 años después.

"Es muy apropiado, digamos, basarte en una historieta de hace tanto tiempo atrás, traerla a nuestros días por nueva acción, trasladarla al audiovisual, en este caso una serie, es algo complicado, complejo y controversial", parte diciendo Darín sobre la producción, hecha completamente en el país trasandino.

No obstante, para llevar a cabo esta adaptación, Stagnaro y el guionista Ariel Staltari -que además interpreta a Óscar, un personaje que no es parte de la obra original- tuvieron el desafío de reestructurar algunos detalles de la serial de Hora Cero, recibiendo algunas críticas de los más fieles seguidores de Oesterheld.

"¿Qué es lo que van a opinar los puristas, por llamarlo de una manera amable? No tengo la menor idea y te voy a ser absolutamente honesto, tampoco me interesa", declara el protagonista, añadiendo que "quedarse atado a una historieta de hace tanto tiempo, y no entender que el traslado a un audiovisual necesariamente obliga a ponerle el cuerpo, ponerlo en movimiento, ponerlo de pie y trasladarlo a una serie (...) eso es ser un fanático, y contra el fanatismo es muy difícil luchar".

En este mismo contexto, Troncoso -que interpreta a Alfredo "Tano" Favalli, el mejor amigo de Salvo que parece estar bien preparado para esta invasión- dice: "Es tan inevitable esta adaptación como haberse pasado el color. Imaginate que nosotros estuviéramos haciendo esta serie blanco y negro, como venía en hora cero el original".

"El Eternauta" en el siglo XXI

En cuanto al traslado del relato original a un mundo golpeado por la pandemia, tensiones políticas e incluso apagones masivos -como el de hace unos días en una parte de Europa- los intérpretes afirman que es "el momento ideal" para que "El Eternauta" arribe al siglo XXI.

"El mundo se ha movido tanto en estos años, tanto ha estado controversialmente en movimiento para distintos lugares, que creo yo este es el momento ideal para que la comprensión, no sé si la aceptación, pero la comprensión de lo que se ha trasladado en esta nueva versión, la ponga al día, digamos. Es exactamente el momento en el que estamos más capacitados para comprender", señala Ricardo.

Y César añade: "Al igual que en su momento Oesterheld habló de su tiempo, porque su historieta era contemporánea de él, nosotros estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestros días (...) Para mí es muy interesante estar hablando de esto hoy, porque lo que nos está pasando y lo que nos está mostrando el mundo, ya no es la ficción, sino el mundo".

"Me hiciste acordar de un autor con el que yo trabajé en televisión hace muchos años que siempre decía: 'La realidad supera la ficción", asegura Darín.