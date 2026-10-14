La serie "Girls" volverá con una nueva temporada a 10 años de su final

HBO anunció la vuelta de "Girls", la serie de televisión que lanzó al fama mundial a Lena Dunham. La producción del proyecto comenzará en 2027 y contará con una única temporada de cinco episodios, según ha anunciado la plataforma de streaming.

Entre los miembros del reparto que regresarán se encuentran Lena Dunham como Hannah, Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa, Zosia Mamet como Shoshanna y Andrew Rannells como Elijah.

La serie se emitió de 2012 a 2017 y contó con seis temporadas. Cuando se estrenó, Dunham tenía apenas 26 años y se convirtió en un icono de su generación.

La serie recibió 19 nominaciones a los premios Emmy y ganó dos, incluido el de Mejor Reparto en una Serie de Comedia.

"Siempre dijimos que solo volveríamos si había una historia concreta que nos muriéramos por contar", señala la escritora en una nota de HBO.

Lena Dunham se encargará del guión y la dirección, y ejercerá de productora ejecutiva junto a Judd Apatow, como sucedió en la serie original. Los actores Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet y Andrew Rannells son también coproductores ejecutivos de la nueva temporada.