Las series "The Pitt" y "ER" se enfrentarán en la justicia por sus similitudes

Un tribunal de apelación decidió que se siga tramitando la demanda de la viuda del escritor y guionista Michael Crichton, creador de la serie "ER", contra los creadores de "The Pitt", porque asegura que el argumento de esta última está inspirado en la serie original de su marido.

La demanda, según publica Variety, fue interpuesta por Sherri Crichton, viuda de Michael Crichton, en agosto de 2024, meses antes de que "The Pitt" fuera estrenada.

En su escrito aseguraba que los creadores de la serie -Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill- habían intentado hacer un "reinicio" de "ER", partiendo de la misma idea pero con personajes e historias diferentes.

Inicialmente la demanda fue admitida a trámite por una corte de primera instancia, pero Warner Bros -productora de "The Pitt"- recurrió la decisión en un tribunal de apelación, que ahora ha vuelto a fallar a favor de la viuda del creador.

Las similitudes

"ER" está basada en un guion que Michael Crichton escribió en 1974 y que contaba sus experiencias como estudiante de medicina. En su contrato con Warner Bros incluía una cláusula que impedía al estudio realizar series derivadas o retomar la serie sin su aprobación.

Según el fallo de la corte de apelación, "existen similitudes claras y numerosas entre 'The Pitt' y 'ER'". Pone como ejemplo que la trama se desarrolla en el entorno de una sala de urgencias, el ritmo acelerado, la jerga médica, las representaciones gráficas de lesiones y la presencia de un médico joven e incompetente recién salido de la facultad de medicina.

Curiosamente ambas series son protagonizadas por el actor Noah Wyle, quien también es uno de los demandados en el caso.