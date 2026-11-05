Codelco detectó más de 42 mil toneladas de producción artificial en 2024 y 2025

La empresa estatal Codelco concretó este jueves junta extraordinaria de accionistas solicitada por el Gobierno para dimensionar las inconsistencias detectadas en sus reportes productivos de 2024 y 2025, instancia en la que se constató la existencia de más de 42.000 toneladas de cobre registradas de manera artificial.

Las indagatorias internas se iniciaron tras una primera rectificación contable de aproximadamente 27.000 toneladas que figuraban como producto terminado para el ejercicio 2025 en las faenas de Chuquicamata y Ministro Hales.

A partir de esta situación, la cuprífera amplió los peritajes y auditorías internas tras descubrir nuevos desajustes en sus registros, lo que culminó con la salida de ocho ejecutivos y profesionales de la estatal.

Codelco informó de manera preliminar la existencia de cerca de 42.100 toneladas de producción artificial de cobre en sus registros de 2024 y 2025. (FOTO: ATON)

Durante la reunión extraordinaria con las autoridades, la minera expuso de forma preliminar los antecedentes de un segundo caso de inconsistencias que compromete volúmenes significativos de mineral ficticio en dos ejercicios comerciales.

De acuerdo con los datos entregados a los accionistas, este segundo episodio involucra cerca de 42.100 toneladas de producción artificial. De dicho total, unas 24.000 toneladas corresponden a los libros contables de 2024, mientras que alrededor de 18.000 toneladas corresponden al balance de 2025.

La sesión contó con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. (FOTO: ATON)

El encuentro congregó a los representantes del Ejecutivo vinculados a la administración financiera y productiva de la empresa, destacando la asistencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

En la sesión también participó la plana ejecutiva de Codelco junto a diversos integrantes del directorio, entre los cuales asistieron los exministros de Estado Eduardo Bitran y Alfredo Moreno, quienes analizaron el impacto de los antecedentes expuestos.

Autocrítica del directorio: "Afectaron la reputación"

Frente a estas cifras, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, reconoció el daño y la necesidad de recuperar la credibilidad en los mercados y ante la opinión pública.

"Los episodios recientes relacionados con cifras de producción han afectado la confianza en Codelco y su reputación. No tiene sentido negarlo", lamentó el líder de la estatal.

En esta línea, afirmó que la situación "es particularmente grave, porque una compañía minera de clase mundial debe generar confianza en su estándar ético, en sus cifras, en sus procesos y en sus decisiones. Nuestro principal deber como directorio es proteger y fortalecer Codelco recuperando confianzas".

El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, admitió que "los episodios recientes relacionados con cifras de producción han afectado la confianza en Codelco y su reputación". (FOTO: ATON)

Respaldo de los accionistas y auditorías externas en curso

En tanto, pese a la gravedad del escenario expuesto, la junta de accionistas respaldó las determinaciones implementadas por el directorio y la administración corporativa frente a la crisis interna.

Entre las medidas validadas se encuentran la salida de los funcionarios involucrados, el reforzamiento integral de los sistemas de control interno y la contratación de auditorías externas.

Estas últimas diligencias tendrán como objetivo central esclarecer las responsabilidades administrativas correspondientes y calcular el impacto económico real que estas inconsistencias provocaron a la mayor productora de cobre del país.