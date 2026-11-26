La Corporación de Actores y Actrices de Chile informó el fallecimiento de la actriz de doblaje chilena Carolina Highet, reconocida por su trabajo en dibujos animados y teleseries.

"Con mucha tristeza, lamentamos compartir el sensible fallecimiento de Carolina Highet García. Actriz chilena con más de veinte años de trayectoria en el doblaje audiovisual, la interpretación y la formación", señaló el colectivo.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra el haber doblado a "Rocky" en la franquicia de "PAW Patrol", a "Ai Haibara" y "Yumi Miyamoto" en "Detective Conan" y a "Lisa Zemo" en "Manual de supervivencia escolar de Ned", entre otros.

Highet también puso su voz para las versiones dobladas de reconocidas teleseries turcas como "Las mil y una noches,Fatmagül,Sila,Ezel,Medcezir,Hercai" y "Doctor Milagro".