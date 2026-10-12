Murió RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en "Breaking Bad"

El actor estadounidense RJ Mitte, recordado mundialmente por dar vida a Walter White Jr., el hijo del protagonista de "Breaking Bad", murió este lunes 12 de octubre a los 34 años.

La información fue dada a conocer por el sitio TMZ, que obtuvo la confirmación de un funcionario del condado. De acuerdo con el medio, el actor se quitó la vida en Texas, mientras que la policía indicó que la investigación sobre el deceso sigue en curso.

Roy Frank Mitte III, su nombre real, nació el 21 de agosto de 1992 y fue diagnosticado con parálisis cerebral cuando era niño, la misma condición que tenía su personaje en Breaking Bad, aunque en su caso de forma más leve. Para el papel, debió aprender a usar muletas y a hablar más lento.

Tras mudarse a Los Ángeles junto a su familia en 2006, comenzó trabajando como extra en producciones como "Hannah Montana", hasta que obtuvo el papel que lo hizo conocido en todo el mundo. Participó en 56 episodios de "Breaking Bad", emitida entre 2008 y 2013, y como parte del elenco ganó el premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de drama.

Luego de la serie, tuvo un papel recurrente en "Switched at Birth" y participó en cintas como "The Oak Room,The Recall" y "Triumph". También fue imagen de una campaña internacional de Gap en 2014.

Paralelamente, se convirtió en un reconocido activista por los derechos de las personas con discapacidad: el Sindicato de Actores lo nombró vocero de los intérpretes con discapacidad y recibió el premio Harold Russell en los Media Access Awards por su trabajo en "Breaking Bad".

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