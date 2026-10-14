Nueva serie de "Guardianes de la Bahía" estrena trailer y anuncia fecha de su debut

La cadena Fox y la plataforma Hulu presentaron el primer trailer de la nueva serie de "Guardianes de la Bahía".

Esta nueva producción será una continuación de la obra original de 1989 y seguirá a "Hobie Buchannon" (Stephen Amell), el hijo del mítico personaje que encarnó David Hasselhoff, en su misión como salvavidas en el sur de California.

La serie contará elenco totalmente nuevo que protagonizará una historia "con química sensual, relaciones complicadas y rescates en los que se arriesgan vidas". Además el actor David Chokachi repetirá su papel de "Cody Madison".

La nueva versión de "Guardianes de la Bahía" se estrenará en enero de 2027.