Tópicos: Magazine | Televisión | Series

Serie sobre Visión cerrará la trilogía de "WandaVision"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Será la tercera parte luego de "WandaVision" de 2021 y que le siguió "Agatha All Along" en 2024.

En la Comic Con de Nueva York se mostró un adelanto de "VisionQuest", la próxima serie de Marvel protagonizada por Paul Bettany y llegará a cinco años después de "WandaVision".

Brad Winderbaum, director de Marvel TV, confirmó en el evento que esta próxima producción televisiva será la tercera parte de la trilogía iniciada por "WandaVision" y que le siguió "Agatha All Along" en 2024.

"VisionQuest" está a cargo de Terry Matalas y se enfoca en "Visión Blanco", la copia del original que fue creado para destruir a "Wanda". También el elenco incluirá a James Spader como "Ultron".

La serie tiene como fecha de estreno a fines de 2026, con ocho capítulos.

