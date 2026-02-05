Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

Skarleth Labra se convierte en la gran ganadora de "Fiebre de Baile"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La influencer se llevó 20 millones de pesos más un viaje para dos personas.

Skarleth Labra se convierte en la gran ganadora de
Este miércoles, "Fiebre de Baile" llevó a cabo su gran final en el Movistar Arena, donde
Skarleth Labra se coronó como la gran ganadora de la temporada.

"Estoy agradecida por todo, pero lo más importante es el cariño de la gente", dijo la joven al conocer el resultado, donde obtuvo el 43% de los votos.

De esta forma, la ex "Gran Hermano" se convirtió en la ganadora de $20 millones de pesos, además de un viaje para dos personas.

En tanto, Gabriel Urzúa quedó en segundo lugar con el 28%, mientras que Princesa Alba y Faloon Larraguibel obtuvieron el tercero y cuarto puesto, con el 23% y el 6% respectivamente.

Así, Labra se suma a la lista de famosos que han ganado el programa, donde se incluyen Maura Rivera, Janis Pope, Rodrigo Díaz, Fabricio Vasconcellos y Pamela Díaz.

Durante la noche además, Chilevisión confirmó una nueva temporada para marzo, que contará con figuras como Vale Roth, Junior Playboy y Fran Maira.

