Stefan Kramer no estará presente en el capítulo de este jueves de "Vértigo", el estelar de Canal 13 que conduce junto a Martín Cárcamo y Tita Ureta.

La ausencia del imitador llamó la atención, especialmente luego de los rumores que surgieron sobre una posible tensión con la estación televisiva.

Sin embargo, según informó El Filtrador, su inasistencia responde a un compromiso que tenía agendado con una empresa naviera, el que no habría podido postergar y que ya estaba conversado con la producción del programa.

Los rumores que rodean a Stefan Kramer

La inasistencia del imitador se produce luego de que Sergio Marabolí comentara en "Plan Perfecto" que existirían diferencias entre el humorista y Canal 13, relacionadas con una imitación a Mauricio Pinilla y una eventual petición para reducir su presupuesto.

No obstante, desde la estación televisiva descartaron que exista un conflicto con Kramer y aseguraron que mantienen una buena relación con él, quien continúa siendo parte de "Vértigo".

Finalmente, el actor y comediante retomará sus apariciones en el estelar durante diciembre, con participaciones previstas para los capítulos del 3, 10 y 17 de ese mes. En tanto, el Pastor Rocha ocupará su lugar en el bloque de humor de esta semana.