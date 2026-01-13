Síguenos:
Televisión | Telenovelas

Tamara Acosta vuelve a TVN para ser parte de nueva teleserie vertical

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz trabajó en el canal público entre 1995 y 2004.

Tamara Acosta vuelve a TVN para ser parte de nueva teleserie vertical
Televisión Nacional anunció la llegada de la actriz Tamara Acosta al elenco de "Mi marido me robó la memoria", la nueva teleserie en formato vertical del canal.

Acosta, que trabajó en la señal pública entre 1995 y 2004, señaló que "estoy muy feliz de volver a TVN, de volver a sus producciones dramáticas y de interpretar a Rita en esta nueva serie vertical".

Esta ficción tendrá un tono lleno de drama, tensión y thriller, algo que influyó en la actriz a la hora de tomar la decisión. "TVN hizo muchas teleseries nocturnas de misterio que a la gente le gustaron muchísimo, y llevar ahora ese espíritu a formatos modernos me parece una genial idea", indicó.

Tamara Acosta se suma a un elenco integrado por Bastián Bodenhofer, Eyal Meyer, Sofía Rodríguez y Martín Nieto

El estreno de "Mi marido me robó la memoria" está programado para enero en las plataformas digitales de Televisión Nacional.

