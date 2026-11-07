De pacientes al Estadio Nacional: hermanos serán parte del cierre de Teletón

Salvador (13) y Juan Cristóbal (11) Hidalgo fueron pacientes de Teletón y hoy forman parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), una experiencia que los llevará hasta el escenario del Estadio Nacional para participar en el cierre de la cruzada solidaria 2026.

Los hermanos compartirán escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Paolo Bortolameolli, que interpretará "El pájaro de fuego", de Ígor Stravinsky, y una versión sinfónica del himno de la Teletón junto a Sinaka y Princesa Alba.

Salvador es violinista de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional del Biobío, mientras que Juan Cristóbal toca flauta en la Escuela de Orquestas FOJI, luego de sus procesos de rehabilitación en los centros de Calama y San Pedro de la Paz, respectivamente.

Sobre su vínculo con la música, el mayor de los niños destacó que "me relaja mucho, me permite liberar mis emociones", además de valorar los aprendizajes que ha obtenido en FOJI, como "la disciplina, la constancia, el respeto entre compañeros y, por sobre todo, sobrellevar la frustración cuando hay cosas que no me salen o que me parecen muy difíciles".

Por su parte, el más pequeño recordó las actividades que realizaba durante su rehabilitación en Teletón San Pedro de la Paz: "Había un taller de arte donde podíamos expresar nuestra creatividad y hablar con otros niños. Cuando tenía que esperar a mi hermano, había juegos de mesa donde jugábamos con otros niños".

El cierre de la Teletón 2026, a realizarse en el coloso de Ñuñoa, comenzará a las 22:00 horas de este sábado y será transmitido por los canales asociados a Anatel.