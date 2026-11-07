"Las cosas están difíciles": José Antonio Neme lanzó ácido comentario a Kast durante la Teletón 2026

José Antonio Neme protagonizó un llamativo intercambio con el Presidente José Antonio Kast durante la primera noche de la Teletón 2026.

Luego de su discurso inaugural, el mandatario se acercó al espacio del Banco de Chile dispuesto en el escenario para concretar su aporte.

"Se va a poner usted", le dijo el periodista, razón por lo que Kast lo invitó a pasar primero.

Sin embargo, comunicador respondió con un ácido "palo": "Yo ya doné po, presidente, pero sí, las cosas están difíciles. No, mentira", provocando risas entre el público del Teatro Teletón.

El intercambio terminó entre risas, mientras el Presidente completaba los datos de su donación.