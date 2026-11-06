Presidente Kast en Teletón 2026: "Tanta falta que nos hace unirnos en Chile"

Durante la primera noche de la Teletón 2026, el Presidente José Antonio Kast entregó el tradicional discurso inaugural, donde destacó el trabajo de la fundación y llamó a los chilenos a valorar los espacios de encuentro.

"Quiero decirles que es un tremendo embajador. Pero todos los niños, todos los jóvenes que han sido embajadores han sido tremendos", expresó sobre Iaan Calderón y quienes han representado a la cruzada solidaria.

Luego recordó el primer eslogan de la campaña: "Logremos el milagro", y afirmó que "el milagro se ha logrado: 16 centros de atención a lo largo de todo Chile".

El Mandatario también destacó que estos recintos atienden a "32.000 niños, 32.000 familias" y valoró la participación del mundo privado en la institución: "Alguien podría haber dicho 'esto le toca solo al Estado'. No. Aquí lo que hacen los chilenos todos por este proyecto es increíble", sostuvo, antes de citar una de las frases de la presentación de Pandora: "El que ayuda, se le agranda el corazón".

En otro momento de su intervención, Kast se refirió al lema de este año, "Súmate a lo que nos une", llamando al encuentro entre los compatriotas: "Tanta falta que nos hace unirnos en Chile en torno a los temas más importantes. Hay muchas cosas que nos pueden dividir, son legítimas, pero pensemos en aquellas cosas que nos unen. Nos une la familia, nos unen los niños, nos unen las personas más vulnerables", expresó.

Asimismo, el mandatario bromeó con el niño embajador sobre su manejo del inglés, recordando que, en una visita de Iaan a La Moneda, le entregaron un trofeo cuya inscripción venía en dicho idioma, y que el pequeño "lo leyó de corrido. De hecho, Iaan es mejor que yo porque habla inglés de corrido".

Kast y el "Thanksgiving chileno"

En otro momento de su discurso, Kast recordó una propuesta de Don Francisco para que la Teletón fuera reconocida como un "Día de Acción de Gracias" y agradeció a los parlamentarios por aprobar unánimemente la iniciativa.

"Me encantaría tener un día de Acción de Gracias, que sea el de la Teletón, que es lo que nos une", citó sobre las palabras del animador.

El Presidente también llamó a aprovechar el cierre de la cruzada para compartir en familia y dar gracias. "Ojalá tengamos más momentos para vivir la unidad", expresó, antes de finalizar su intervención y dirigirse a realizar su donación.