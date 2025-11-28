Teletón comienza su campaña solidaria: Esta es la meta para 2025

Este 28 y 29 de noviembre se realiza el clásico programa televisivo de la Teletón 2025, el cual se extenderá por más de 30 horas de transmisión ininterrumpida.

Este año el cierre del evento volverá al Estadio Nacional y la apertura se mantendrá, como es tradición, en el Teatro Teletón en Santiago Centro desde las 22:00 horas de este viernes.

La meta de la Teletón para este año 2025 es de $40.502.617.946 pesos.

"Cuando este corazón late, Chile late. Que todo el país se una pese a todas las dificultades y todas las diferencias", señaló Don Francisco, tras saludar al Presidente Gabriel Boric, y a los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Teletón 2025: Estos son los artistas del bloque inicial

Durante el primer bloque de la Teletón 2025 se esperan las presentaciones de Cristián Castro, Emmanuel, Yuri, Mijares, Lucerito, Katteyes y el comediante Felipe Parra.