Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Los partidos de vuelta en los play-offs de la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl

Los partidos de vuelta en los play-offs de la Champions League
Esta semana se definen los play-off de la Champions League con los partidos de vuelta.

Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl

Martes 24 de febrero

- Atlético de Madrid 4-1 Club Brujas. Finalizado. Estadio Metropolitano. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 23' Alexander Sorloth (ATM); 1-1: 36' Joel Ordóñez (CB); 2-1: 48' Johnny Cardoso (ATM); 3-1: 76' Alexander Sorloth (ATM); 4-1: 86´Alexander Sorloth (ATM)

- Bayer Leverkusen vs. Olympiacos. 17:00 horas. BayArena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

- Inter de Milán vs. Bodo Glimt. 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

- Newcastle vs. Qarabag. 17:00 horas. St. James' Park. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Miércoles 25 de febrero

- Atalanta vs. Borussia Dortmund. 14:45 horas. Estadio Atleti Azzurri de Bérgamo.

- Juventus vs. Galatasaray. 17:00 horas. Estadio Juventus, Turín.

- PSG vs. Mónaco. 17:00 horas. Estadio Parque de Los Príncipes

- Real Madrid vs. Benfica. 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu"

