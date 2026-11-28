Tras la muerte de Delfina Guzmán a los 98 años, TVN emitirá el documental "Cállese, apúrese y no se luzca", una producción que reconstruye la historia de la intérprete desde una mirada íntima.

Dirigido por Ricardo Carrasco, producido por Joaquín Eyzaguirre y coproducido por TVN, el filme reúne el testimonio de la propia Guzmán con los recuerdos de quienes estuvieron cerca de ella.

La cinta aborda el camino de una mujer que nació en un mundo de privilegios, pero que decidió desafiar los mandatos sociales de su época para dedicarse al teatro. Su recorrido estuvo marcado por su pasión por las tablas, su participación en el Teatro Ictus y su vínculo con la resistencia cultural durante la dictadura, además de su posterior llegada a la televisión.

A través de archivos, fragmentos de obras y testimonios, la producción también se adentra en aspectos personales de Guzmán, incluyendo escenas íntimas de sus últimos años. Así, junto con repasar los distintos momentos de su carrera, muestra a una mujer que defendió su libertad y se resistió a las convenciones de su época.

El documental se emitirá por TVN este sábado a las 22:30 horas.