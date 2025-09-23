Gobierno designó a Jaime Gazmuri como presidente del directorio de TVN

El Presidente Gabriel Boric nombró a Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), en reemplazo de Francisco Vidal, quien dejó el cargo el pasado 8 de septiembre de 2025.

Gazmuri, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y en medios de comunicación. Fue director de TVN en 2019 y miembro del Consejo Nacional de Televisión entre 2011 y 2013.

En el ámbito diplomático, se desempeñó como embajador en Brasil (2014-2018) y en Venezuela (2023-2024). Asimismo, ejerció como senador por la Región del Maule durante 20 años (1990-2010), integró el Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y fue ministro del Tribunal Calificador de Elecciones.

El Gobierno, al oficializar su designación, agradeció la labor de Francisco Vidal al frente del directorio y le deseó éxito en sus futuros desafíos.

Trayectoria

Además de su carrera política y diplomática, Gazmuri tuvo una activa participación en el ámbito académico y consultivo. Según la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), fue miembro del Consejo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile y del Consejo Superior de la Universidad Católica de Chile.

En paralelo, colaboró con organismos internacionales como la FAO y el PNUD en programas de desarrollo agrícola y social en África y América Latina durante su exilio.

También escribió columnas y ensayos sobre política, relaciones exteriores y desarrollo en La Tercera, La Nación, y El Centro de Talca. Y participó en el Consejo de Redacción en las revistas "Mensaje y Convergencia".