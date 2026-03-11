Gobierno saliente autorizó a TVN a endeudarse en 7 mil millones de pesos

El saliente gobierno, del expresidente Gabriel Boric, autorizó a Televisión Nacional de Chile (TVN) a endeudarse en hasta 7 mil millones con la banca, para tener "capital de trabajo e inversiones durante el año 2026".

A través de un decreto del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial este 11 de marzo, se detalla que el canal público pactará con el banco BICE un préstamo de hasta 176.600 unidades de fomento (UF), con un plazo de "hasta 10 años, contados desde la fecha de cierre del contrato".

Al valor actual, 176.600 UF equivalen a 7.036 millones de pesos; y además se explicita que la garantía del préstamo es "la República de Chile".

"El plazo de validez de la presente autorización vence el 30 de marzo del 2026", agrega el documento, firmado por el ahora exmandatario, el hasta esta mañana ministro de Hacienda, Nicolás Grau; y Heidi Berner, ahora exsubsecretaria de la cartera.