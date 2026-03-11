Muere Tita Colodro, histórica productora de TVN y el Festival de Viña del Mar

Este miércoles falleció la destacada productora televisiva y expieza clave del Festival de Viña del Mar, Tita Colodro.

La profesional hizo buena parte de su carrera en Televisión Nacional, donde trabajó con figuras como Felipe Camiroaga, Karen Doggenweiler, Raúl Matas, Antonio Vodanovic y Rafael Araneda, entre muchos otros.

Durante años fue productora del Festival de Viña del Mar, rol en el cual vivió anécdotas y experiencias que marcaron su trayectoria: desde su enemistad con el "Puma" Rodríguez hasta el osado show de Gloria Trevi figuran entre sus historias.

Colodro contó parte de estas vivencias al podcast de Cooperativa Diarios de Viña en febrero pasado.

El funeral de Tita Colodro se realizará a las 14:00 horas de este miércoles 11 de marzo en el Cementerio israeltita, ubicado en La Unión 837, Recoleta.