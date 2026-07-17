"Reactiva la industria de la ficción en Chile": TVN celebra fenómeno de las teleseries verticales

El fenómeno de las teleseries verticales se está instalando con más fuerza en los canales chilenos y desde TVN celebran que más señales abracen el formato porque "se reactiva la industria de la ficción en Chile".

"Es muy entretenido ver cómo los contenidos verticales también se reproducen en otros canales", aseguró Paula Ovalle, productora ejecutiva de ficción a cargo de TVN Vertical, quien celebró el interés de otras estaciones por las producciones verticales, pues reactiva sus respectivas áreas dramáticas.

"Nos gusta mucho porque se reactiva la industria de la ficción en Chile. Teníamos solo un canal que hacía series de ficción o teleseries y ahora, con las series verticales, otros canales y nosotros también, nos gusta que se reactive la industria", valoró.

La señal pública tomó a las producciones verticales "como un desafío que va más allá, incluso, del contenido. Va respecto de cómo el canal público empieza a abrirse a los nuevos tipos de relato que existen en el mundo digital".

Aunque la televisión abierta sigue adelante con "mucha tradición", lo cierto es que "el mundo digital es una caja de Pandora que está explotando", permitiendo la entrada de la ficción en formatos exclusivos para los usuarios de dispositivos móviles y redes sociales.

Ovalle explicó que comenzaron a investigar el fenómeno de las teleseries verticales en 2025 con las experiencias en China, EE.UU., Colombia y México, debutando en el formato con "Auditoría de Amor", que fue dirigida por Boris Quercia.

Desde ese momento, ya han estrenado cuatro títulos, siendo el más reciente "Amor sin Culpas" con Loreto Aravena, y ya grabaron su quinta ficción, siendo 12 títulos en total los que ya están planificados en esta etapa inicial.

Tal ha sido el éxito que su app TVN/Vertical -la primera de una señal nacional para este formato- ya alcanzó las 20 mil descargas y su cuarta ficción en este formato, "Amor sin Culpas", se convirtió en la más vista en su primera semana con 30 millones de reproducciones.

Además, Ovalle adelantó que la app TVN/Vertical no solo tendrá todas sus ficciones verticales, sino que prepara "otro tipo de contenido en formato vertical", permitiendo ampliar aún más el catálogo de la aplicación.