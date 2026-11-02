"Váyanse a la chu...": participante perdió premio tras responder con garabato en "La Hora de Jugar"

Un particular momento se vivió en el programa "La hora de jugar" de Mega, luego de que un participante perdiera la posibilidad de ganar un millonario premio tras responder con un garabato a los conductores del espacio.

El episodio ocurrió durante la emisión de este lunes, cuando Francisco Puelles, Begoña Basauri y Bruno Zaretti realizaron una llamada telefónica para contactar a uno de los concursantes que podía llevarse $2 millones. Sin embargo, la persona demoró en contestar y reaccionó de una inesperada manera cuando escuchó a los animadores.

Como es habitual en el concurso, los conductores le cantaron la pregunta "¿Cuál, cuál, cuál es tu nombre?", pero el participante creyó que se trataba de una broma y respondió: "Ahh, váyanse a la chucha", para luego cortar la llamada.

La reacción de los conductores

La respuesta provocó sorpresa y risas en el estudio, especialmente en Basauri, quien lamentó que el concursante perdiera la oportunidad de llevarse el dinero.

"Nos manda a lo que es la cantante (Xuxa), todo lo que es la Xuxuquiña y se pierde dos millones de pesos haciéndose el vivo", comentó la actriz.

"Jefe, ¿me permite una cosa? Amigo, la cagaste con todo", agregó la intérprete, mientras que Puelles también reaccionó al episodio y aseguró que, desde que participa en el programa, nunca habían entregado un premio de dos millones de pesos mediante una llamada de ese tipo. Finalmente, los animadores continuaron con el concurso.