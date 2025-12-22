Chile destaca con cuatro hitos en el libro Guinness World Records 2026

Guinness World Records publicó su edición 2026, donde Chile aparece con cuatro récords destacados en el libro, en una publicación marcada por la celebración de los 70 años de la organización.

El volumen reúne un total de 2.897 marcas logradas en distintos países y fue lanzado junto a una edición especial dedicada exclusivamente al fútbol. En ese contexto, el país figura con hitos vinculados al mundo digital, la fotografía, la biodiversidad y el patrimonio cultural.

Uno de los reconocimientos corresponde nuevamente a Germán Garmendia, quien mantiene el récord del canal de videojuegos en YouTube de lengua no inglesa con más suscriptores del mundo. Su canal JuegaGerman supera los 54,5 millones de seguidores y lo posiciona como el youtuber más popular de Chile.

Otro de los logros incluidos es el de la fotógrafa Pía Oyarzún, quien participó en la sesión de fotos de moda realizada a mayor profundidad, registrada en Bahamas. El trabajo se desarrolló a más de 40 metros bajo el agua y, según relató la propia fotógrafa, la modelo se mantuvo relajada durante la experiencia.

El libro también destaca al ratón orejudo andino como el mamífero que habita a mayor altitud del planeta. Esta especie es originaria de la cordillera de los Andes y se encuentra en Argentina, Perú, Bolivia y Chile, con adaptaciones que le permiten sobrevivir en ambientes con bajos niveles de oxígeno.

Finalmente, la edición 2026 resalta a Rapa Nui como el lugar con la mayor concentración de moáis en el mundo. La isla alberga cerca de mil estatuas de piedra construidas entre los años 1250 y 1500, muchas de ellas aún en la cantera de Rano Raraku.