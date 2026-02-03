Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca a Gustavo Petro, y dijo que fue "un gran honor" conocerlo y que ama a Colombia, en la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante la cita, que se prolongó por más de dos horas.

"Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia", dice el mensaje, con membrete oficial, que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por Petro.

El colombiano publicó además otra foto del libro "Trump, the art of the deal", que el republicano le firmó con el mensaje: "Eres genial".

"¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés", señaló el exguerrilleno en el mensaje que acompañaba esta segunda foto.

La reunión se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, y no tuvo recepción de alto perfil, como sí recibieron en su momento el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Éste fue el primer "cara a cara" entre Trump y Petro, quienes hasta hace poco intercambiaban insultos, amenazas y acusaciones mediante redes sociales. En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que éste defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

Petro se encuentra ya en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

