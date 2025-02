Fortnite anuncia su próxima temporada "Bandidos"

Fortnite anunció que su próxima temporada se llamará “Bandidos”. A través de un teaser en redes sociales, se reveló la temática y algunos de los personajes que llegarán con la nueva actualización.

El ciclo actual del Capítulo 6 está por terminar, y con ello empiezan a surgir detalles sobre la siguiente etapa del Battle Royale. Esta vez, el juego dejará atrás la estética japonesa de Hunters para introducir un concepto centrado en el crimen organizado.

La nueva temporada se llamará “Lawless”, aunque en español será conocida como “Bandidos”. Además, se añadirá un nuevo sector en el mapa llamado Crime City, que parece estar marcado por la delincuencia.

Uno de los primeros adelantos muestra a dos personajes destacados: una versión actualizada de Midas, con un corte de pelo diferente, y Big Dill, un pepinillo con pasión por la música. Ambos aparecen en carteles de se busca, lo que sugiere su participación en una banda criminal.

Welcome to Crime City, where the hustle never stops.

Big Dill’s new single dropping soon | 2.21.25 pic.twitter.com/F0CHHd14GB