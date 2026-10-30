Cervecería de Puerto Varas fue plata entre las mejores de Latinoamérica

La cervecería Bordelago de Puerto Varas logró la plata en el podio de "Mejores Cervecerías de Latinoamérica", en la edición 2026 de la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales, celebrada en Arequipa, Perú.

Además, la productora de la Región de Los Lagos sumó cuatro medallas -tres de oro y una de bronce- en categorías particulares; y fue considerada la mejor cervecería de Chile.

Otras cervecerías nacionales que destacaron fueron Tropera, con cinco medallas (dos de oro); Nothus Brewing Company y Loa, con tres cada una; y Manzano Huacho, que logró oro, plata y bronce en la categoría sidras, además del título de mejor sidrería de Latinoamérica.

Medallas chilenas en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026

Sidra

Oro, Las Toscas, Sidra Manzano Huacho de Traiguén

Plata, Cardamomo & Jengibre, Sidra Manzano Huacho de Traiguén

Bronce, Hibisco & Especias, Sidra Manzano Huacho de Traiguén

Hidromiel frutal

Bronce, Pyment Blend Carignan, Experifermentos AnKurü de Santiago

Ales de origen inglés

Plata, Kross Golden, Cervecería Kross de Santiago

Bronce, Crazy Juan, Cervecería Tropera de Puerto Varas

Stouts

Oro, Kross Stout, Cervecería Kross de Santiago

Plata, Hacer Noche, Cervecería Tropera de Puerto Varas

Ales irlandesas/escocesas

Plata, Amanita Red, Nothus Brewing Company de Valdivia

Hazy Pale/Strong Ale

Oro, Torrentosa 305, Cerveza Bordelago de Puerto Varas

Otras Ales

Plata, Puñal 401, Cervecería Tropera de Puerto Varas

Hazy IPA/Imperial Hazy

Plata, Flor de Truco, Cervecería Loa de Quilicura

Trigos

Oro, Bota Sucia, Cervecería Tropera de Puerto Varas

Especialidades francesas/belgas

Oro, La Trilla, Cervecería Tropera de Puerto Varas

Bronce, Santa Beatriz del Campo, Cerveza Araucanía de Loncoche

Hoppy Lagers

Oro, 1869, Cerveza Bordelago de Puerto Varas

Plata, Minga Loca, Cervecería Loa de Quilicura

Cerveza café/chocolate

Bronce, GOAT, Nothus Brewing Company de Valdivia

Estilo Munich

Oro, Los Colonos, Cerveza Bordelago de Puerto Varas

Bronce, Entrenubes, Cervecería Loa de Quilicura

Tipo Oktoberfest

Oro, Tante Paty, Cervecería Artesanal Napas de Osorno

Amber/Dunkel Lagers

Bronce, Don Alfredo, Cerveza Bordelago de Puerto Varas

Bock alemanas

Oro, Napas Bock, Cervecería Artesanal Napas de Osorno

Sin alcohol