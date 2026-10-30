Cervecería de Puerto Varas fue plata entre las mejores de Latinoamérica
Bordelago fue la mejor productora nacional en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026.
Bordelago fue la mejor productora nacional en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026.
La cervecería Bordelago de Puerto Varas logró la plata en el podio de "Mejores Cervecerías de Latinoamérica", en la edición 2026 de la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales, celebrada en Arequipa, Perú.
Además, la productora de la Región de Los Lagos sumó cuatro medallas -tres de oro y una de bronce- en categorías particulares; y fue considerada la mejor cervecería de Chile.
Otras cervecerías nacionales que destacaron fueron Tropera, con cinco medallas (dos de oro); Nothus Brewing Company y Loa, con tres cada una; y Manzano Huacho, que logró oro, plata y bronce en la categoría sidras, además del título de mejor sidrería de Latinoamérica.
Sidra
Hidromiel frutal
Ales de origen inglés
Stouts
Ales irlandesas/escocesas
Hazy Pale/Strong Ale
Otras Ales
Hazy IPA/Imperial Hazy
Trigos
Especialidades francesas/belgas
Hoppy Lagers
Cerveza café/chocolate
Estilo Munich
Tipo Oktoberfest
Amber/Dunkel Lagers
Bock alemanas
Sin alcohol