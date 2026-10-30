Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y neblina
Santiago17.4°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Tendencias | Gastronomía

Cervecería de Puerto Varas fue plata entre las mejores de Latinoamérica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Bordelago fue la mejor productora nacional en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026.

Cervecería de Puerto Varas fue plata entre las mejores de Latinoamérica
 Bordelago
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cervecería Bordelago de Puerto Varas logró la plata en el podio de "Mejores Cervecerías de Latinoamérica", en la edición 2026 de la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales, celebrada en Arequipa, Perú.

Además, la productora de la Región de Los Lagos sumó cuatro medallas -tres de oro y una de bronce- en categorías particulares; y fue considerada la mejor cervecería de Chile.

Otras cervecerías nacionales que destacaron fueron Tropera, con cinco medallas (dos de oro); Nothus Brewing Company y Loa, con tres cada una; y Manzano Huacho, que logró oro, plata y bronce en la categoría sidras, además del título de mejor sidrería de Latinoamérica.

Medallas chilenas en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026

Sidra

  • Oro, Las Toscas, Sidra Manzano Huacho de Traiguén
  • Plata, Cardamomo & Jengibre, Sidra Manzano Huacho de Traiguén
  • Bronce, Hibisco & Especias, Sidra Manzano Huacho de Traiguén

Hidromiel frutal

  • Bronce, Pyment Blend Carignan, Experifermentos AnKurü de Santiago

Ales de origen inglés

  • Plata, Kross Golden, Cervecería Kross de Santiago
  • Bronce, Crazy Juan, Cervecería Tropera de Puerto Varas

Stouts

  • Oro, Kross Stout, Cervecería Kross de Santiago
  • Plata, Hacer Noche, Cervecería Tropera de Puerto Varas

Ales irlandesas/escocesas

  • Plata, Amanita Red, Nothus Brewing Company de Valdivia

Hazy Pale/Strong Ale

  • Oro, Torrentosa 305, Cerveza Bordelago de Puerto Varas

Otras Ales

  • Plata, Puñal 401, Cervecería Tropera de Puerto Varas

Hazy IPA/Imperial Hazy

  • Plata, Flor de Truco, Cervecería Loa de Quilicura

Trigos

  • Oro, Bota Sucia, Cervecería Tropera de Puerto Varas

Especialidades francesas/belgas

  • Oro, La Trilla, Cervecería Tropera de Puerto Varas
  • Bronce, Santa Beatriz del Campo, Cerveza Araucanía de Loncoche

Hoppy Lagers

  • Oro, 1869, Cerveza Bordelago de Puerto Varas
  • Plata, Minga Loca, Cervecería Loa de Quilicura

Cerveza café/chocolate

  • Bronce, GOAT, Nothus Brewing Company de Valdivia

Estilo Munich

  • Oro, Los Colonos, Cerveza Bordelago de Puerto Varas
  • Bronce, Entrenubes, Cervecería Loa de Quilicura

Tipo Oktoberfest

  • Oro, Tante Paty, Cervecería Artesanal Napas de Osorno

Amber/Dunkel Lagers

  • Bronce, Don Alfredo, Cerveza Bordelago de Puerto Varas

Bock alemanas

  • Oro, Napas Bock, Cervecería Artesanal Napas de Osorno

Sin alcohol

  • Oro, Cero Caña, Nothus Brewing Company de Valdivia

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada