Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.8°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Tendencias | Gastronomía

Día Nacional de Vino: Revisa las mejores actividades y descuentos

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Chile produce más de 838 millones de litros de vino, de acuerdo con el Servicio Agrícola y Ganadero.

Día Nacional de Vino: Revisa las mejores actividades y descuentos
 iStock
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cada 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Vino en conmemoración de la primera mención de la vid en la historia de Chile, ocurrida en 1545 cuando Pedro de Valdivia escribió al rey Carlos V solicitando cepas para cultivar en el territorio nacional.

Actualmente, Chile produce más de 838 millones de litros de vino, de los cuales el 82,5% corresponde a vinos con denominación de origen, según cifras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que refleja la importancia de la vitivinicultura en la economía y la identidad cultural del país.

Es por ello que distintos locales decidieron sumarse a la celebración con distintas actividades y descuentos. Revísalos a continuación.

¿Cuáles son las actividades y descuentos por el Día Nacional del Vino?

  • Viña Santa Rita: La emblemática viña ofrecerá tours gratuitos por sus bodegas históricas junto con degustaciones de vino y food trucks. El evento se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:30, con entrada liberada y previa inscripción.
  • Concha y Toro: Este jueves 4 de septiembre la viña ofrecerá un 20% de descuento en la compra de tickets online para el tour "Visita Guiada Central del Vino Concha y Toro" utilizando el código DIADELVINO. Ese mismo día se realizará una actividad sorpresa y habrá descuentos exclusivos de hasta 35% en la tienda.
  • Entre Barrios: Los días 5, 6 y 7 de septiembre se llevará a cabo "Entre Barrios", un evento que conecta el barrio Italia con Plaza Ñuñoa. La actividad ofrecerá cuatro degustaciones, descuentos en restaurantes, ferias de emprendedores y música en vivo. La preventa tiene un valor de $10.000 e incluye la entrada, la copa y las cuatro degustaciones.
  • Día del Vino en Providencia: La comuna llevará a cabo una celebración dedicada al vino chileno el 6 y 7 de septiembre, que incluirá música, arte, degustaciones y actividades educativas. La jornada se llevará a cabo en Andrés Bello, entre Pedro de Valdivia y Suecia.
  • Valle del Maipo: La reconocida zona vitivinícola de la Región Metropolitana celebrará el Día del Vino los días 4 y 5 de septiembre en la histórica Calle Nueva York, en el centro de Santiago, con actividades desde las 12:00 hasta las 19:00 horas.
  • Di Vino Maipo: El restaurante celebrará el Día del Vino el 13 de septiembre, con la participación de 10 viñas invitadas, de 16:00 a 22:30 horas. La jornada incluirá degustaciones y venta de vinos, comida típica y catas guiadas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada