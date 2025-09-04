Día Nacional de Vino: Revisa las mejores actividades y descuentos

Cada 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Vino en conmemoración de la primera mención de la vid en la historia de Chile, ocurrida en 1545 cuando Pedro de Valdivia escribió al rey Carlos V solicitando cepas para cultivar en el territorio nacional.

Actualmente, Chile produce más de 838 millones de litros de vino, de los cuales el 82,5% corresponde a vinos con denominación de origen, según cifras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que refleja la importancia de la vitivinicultura en la economía y la identidad cultural del país.

Es por ello que distintos locales decidieron sumarse a la celebración con distintas actividades y descuentos. Revísalos a continuación.

¿Cuáles son las actividades y descuentos por el Día Nacional del Vino?