Empanada de pino chilena se posiciona entre los "50 mejores pasteles salados del mundo"

Chile vuelvió a destacar en la gastronomía internacional, luego de que la empanada de pino fuera incluida entre los 50 mejores "pasteles salados" del mundo, según la revista TasteAtlas.

El listado se construyó a partir de cerca de 9.900 valoraciones, de las cuales más de 5.300 fueron consideradas legítimas, siguiendo criterios para evitar sesgos regionales.

Fue así como la empanada de pino chilena se ubicó en el puesto 34 del ranking, y se convirtió en la segunda mejor preparación a nivel sudamericano, detrás de las empanadas tucumanas de Argentina, que alcanzaron el décimo lugar.

"Se preparan comúnmente con masa de harina de trigo rellena de cebolla, carne molida, aceitunas, pasas y huevos duros, las cuales 'suelen hornearse'. Aunque se preparan y consumen durante todo el año, son especialmente populares durante las Fiestas Patrias en septiembre", se detalla en el portal.

El primer lugar del listado se lo llevó el plato pazarske mantije de Serbia, seguido del Burek de Bosnia y Herzegovina, y la Banitsa con queso de Bulgaria.