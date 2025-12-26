"Hunter × Hunter" anuncia su primer material animado inédito en más de una década

Tras más de una década sin animación inédita, la franquicia de "Hunter × Hunter" confirmó su regreso al formato animado, aunque de una manera más acotada de lo que muchos fanáticos esperaban, ya que se trata de material original que verá la luz como parte de un videojuego móvil.

El anuncio fue realizado por el equipo de "Hunter × Hunter: Nen × Survivor", título para smartphones que incluirá una película de apertura completamente nueva, con animación original desarrollada especialmente para el juego.

Si bien el contenido corresponde únicamente al opening, será el primer material animado oficial del universo creado por Yoshihiro Togashi desde el cierre del anime en 2014.

Además del anuncio, se difundieron imágenes promocionales que muestran a personajes emblemáticos como Gon Freecss, Killua Zoldyck, Hisoka Morow y Chrollo Lucilfer. Aunque los diseños no se presentan en detalle, el material confirmó una calidad visual actualizada.

El videojuego "Nen × Survivor" será el primer rogue-lite de supervivencia basado en "Hunter × Hunter" y propondrá combates de acción directa, enfrentando oleadas de enemigos con controles accesibles y un sistema de decisiones estratégicas centrado en la combinación de habilidades y la formación del equipo.

Esta noticia ocurre en un momento en que Yoshihiro Togashi ha dado señales de mayor regularidad al mostrar en redes avances del capítulo 426 del manga, la aparición de nueva animación se lee como un pequeño gesto alentador: No es el regreso soñado, pero sí una señal de que algo se está moviendo.

Si bien este anuncio está lejos de significar el regreso completo del anime, marca al menos una señal de movimiento en una franquicia históricamente afectada por largos silencios. El videojuego apunta a un lanzamiento mundial simultáneo en 2026.