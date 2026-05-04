Pese a a críticas, Anna Wintour respalda el trabajo de Jeff Bezos y esposa en la Met Gala

Anna Wintour, exjefa de redacción de Vogue y anfitriona de la Met Gala, elogió este lunes el trabajo de Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez como presidentes honorarios del evento, en medio de críticas y protestas en Nueva York por la participación de los multimillonarios.

El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York presentó este lunes su nueva exposición Costume Art, junto con la apertura de nuevas galerías de casi 1.100 metros cuadrados ubicadas junto al Great Hall del recinto.

"Las nuevas galerías entienden que una ciudad sin arte o sin cultura, animando sus instituciones y sus calles, moriría", afirmó Wintour, quien a lo largo de su trayectoria ha recaudado cerca de 500 millones de dólares para la institución.

En paralelo, en distintos puntos de Manhattan -incluida la fachada del edificio Chrysler- se proyectaron mensajes contra la participación de los magnates, con consignas como: "Si puedes comprar la Met Gala puedes pagar más impuestos" y "Boicot a la Gala de los Bezos".

Pese a las críticas, Wintour destacó el rol de Sánchez en la organización y aseguró que "lejos de simplemente prestar su nombre, asistió a cada reunión importante llena de entusiasmo y buenas ideas", agregando que Bezos "ha demostrado con este evento que realmente se preocupan por retribuir".

Por su parte, Sánchez subrayó que el museo "siempre ha entendido algo que el resto del mundo finalmente está comprendiendo: la moda es arte", y enfatizó la importancia de invertir en su futuro. La gala de este lunes, que marca la apertura oficial de la exposición, anunció una recaudación histórica de 42 millones de dólares, superando los 31 millones obtenidos el año pasado.