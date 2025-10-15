Twice y Karol G brillan en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

El Victoria's Secret Fashion Show 2025, celebrado en el local insignia de la marca en Manhattan, reunió a un lineup musical totalmente femenino, donde destacaron Twice, Karol G, Missy Elliott y Madison Beer.

El grupo surcoreano Twice, compuesto por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, encabezó el segmento "Class of Pink 2025" con interpretaciones de sus éxitos "This Is For" y "Strategy"

En esta ocasión, solo se presentaron Nayeon, Jihyo, Tzuyu, and Momo. La coreografía se combinó con vestuario rosa y botas de piel hasta la rodilla, mientras los bailarines de apoyo vestían pantalones y tops cortos en el mismo tono.

Modelos como Sunisa Lee, Iris Law y Barbie Ferreira desfilaron la nueva colección "Class of Pink 2025" durante la actuación.

Por su parte, Karol G desplegó sus alas de ángel sobre la pasarela y presentó los temas "Ivony Bonita" y "Foreva Latina", ambos incluidos en su reciente álbum "Tropicoqueta".

La artista colombiana lució un atuendo rojo característico de los "ángeles" de Victoria's Secret y compartió en sus redes sociales su emoción por cumplir un sueño de infancia.

Desde su debut en 2015, Twice ha vendido más de 20 millones de discos en Corea del Sur y Japón, y ha alcanzado varios récords de Billboard como: posicionar un EP en el número 1 del "Top Album Sales", ingresar al "top 10" de Billboard 200 con un EP, y ganar el premio "Breakthrough Artist" de Billboard.