Moda

Twice y Karol G brillan en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

La agrupación surcoreana y la cantante colombiana deleitaron al público con sus presentaciones musicales sobre la pasarela de Manhattan.

Twice y Karol G brillan en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

El Victoria's Secret Fashion Show 2025, celebrado en el local insignia de la marca en Manhattan, reunió a un lineup musical totalmente femenino, donde destacaron Twice, Karol G, Missy Elliott y Madison Beer.

El grupo surcoreano Twice, compuesto por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, encabezó el segmento "Class of Pink 2025" con interpretaciones de sus éxitos "This Is For" y "Strategy"

En esta ocasión, solo se presentaron Nayeon, Jihyo, Tzuyu, and Momo. La coreografía se combinó con vestuario rosa y botas de piel hasta la rodilla, mientras los bailarines de apoyo vestían pantalones y tops cortos en el mismo tono.

Modelos como Sunisa Lee, Iris Law y Barbie Ferreira desfilaron la nueva colección "Class of Pink 2025" durante la actuación.

Por su parte, Karol G desplegó sus alas de ángel sobre la pasarela y presentó los temas "Ivony Bonita" y "Foreva Latina", ambos incluidos en su reciente álbum "Tropicoqueta".

La artista colombiana lució un atuendo rojo característico de los "ángeles" de Victoria's Secret y compartió en sus redes sociales su emoción por cumplir un sueño de infancia.

 Historia de @karolg

Desde su debut en 2015, Twice ha vendido más de 20 millones de discos en Corea del Sur y Japón, y ha alcanzado varios récords de Billboard como: posicionar un EP en el número 1 del "Top Album Sales", ingresar al "top 10" de Billboard 200 con un EP, y ganar el premio "Breakthrough Artist" de Billboard.

