"New Dawn": League of Legends presentó el inicio de su nueva era

No es "League of Legends 2", sino que un "nuevo amanecer". Finalmente se rompió el silencio por parte de la compañía Riot Games respecto al futuro del emblemático videojuego mejor conocido como "LoL", ocupando la gran final del mundial Worlds 2026 para presentar lo que será la evolución del famoso MOBA (sigla en inglés de Arena de Batalla en Línea Multijugador).

Aunque su revelación oficial fue a la mitad del duelo entre Bilibili Gaming (BLG) y Gen.G Esports este sábado, que dejó a los representantes de la liga china como campeones por primera vez en su historia, Cooperativa pudo conocer un poco antes esta ambiciosa nueva etapa de "LoL" que se conocerá como "League of Legends: New Dawn".

No será un videojuego nuevo, sino una actualización gigantesca, como nos adelantó el productor ejecutivo de "LoL", Paul Bellezza, en el evento Showcase previo a la final de Worlds 2026.

No solo se renovará el cliente -algo solicitado desde hace años por los jugadores-, sino que también se rediseñará completamente la Grieta del Invocador -el mapa del juego- para ser más detallada, iluminada y moderna, incluyendo rediseño de las unidades minions y de todas las criaturas.

"Es un honor para nosotros seguir desarrollando el juego para ustedes y junto a ustedes durante los próximos meses", señaló Paul Bellezza, productor ejecutivo de LoL. (Foto: Gustavo Arismendi / Cooperativa)

Por si fuera poco, habrá modificaciones en la jugabilidad y también se tantearon cambios en forma de jugar con los Campeones, que hará que se renueve la experiencia con cada uno de los más de 170 personajes.

No solo será un cambio en la jugabilidad, sino que también los Campeones contarán con un rediseño visual que busca que los personajes se sientan modernos, sin perder su identidad.

Junto con ello, habrá un importante foco en la entrada de nuevos jugadores, sin entregar mayores detalles, pues la revelación completa será en enero de 2027.

Bellezza aseguró que el equipo "vive y respira 'League', y es un honor para nosotros seguir desarrollando el juego para ustedes y junto a ustedes durante los próximos meses".

Habrá que esperar hasta el primer mes del nuevo año para conocer en detalle "New Dawn", que será lanzado en algún momento del 2027.