Worlds 2026: Los hitos que dejó la gran final del mundial de LoL

La jornada más importante para los esports de "League of Legends", mejor conocido como "LoL", tuvo lugar este sábado en el gigantesco escenario del Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, donde se dio inicio a una nueva dinastía luego de la dura caída de los campeones previos, la escuadra de T1 encabezada por la superestrella coreana Faker.

Fue una noche histórica y extensa en la gran final de Worlds 2026, el campeonato mundial de "LoL", en las que los equipos de Bilibili Gaming (BLG), escuadra proveniente de China, y Gen.G Esports (Gen.G), el conjunto que surgió en Corea del Sur, buscaban la gloria.

Pese a los logros en sus respectivas ligas y campeonatos internacionales, ninguno de los dos equipos había sido campeón mundial en Worlds, la mayor instancia competitiva del emblemático MOBA (sigla en inglés de Arena de Batalla en Línea Multijugador) de Riot Games.

Luego de tres años seguidos en los que T1 y Faker levantaron el trofeo como campeones del mundo, este sábado se anotó el primer hito: Bilibili Gaming se convirtió por primera vez en campeón de Worlds.

Con un sólido 3-1 frente a Gen.G, el equipo formado por Chen "Bin" Ze-Bin, Peng "Xun" Li-Xun, Zhuo "knight" Ding, Park "Viper" Do-hyeon y Luo "ON" Wen-Jun levantó la Copa del Invocador (Summoner's Cup) ante los 19 mil asistentes que celebraron con emoción el merecido triunfo.

Las bandas K/DA y True Damage, inspiradas en los personajes de "LoL", encendieron la previa a la gran final. (Foto: Gustavo Arismendi / Cooperativa)

De esta manera, se rompió la racha de la liga surcoreana LCK, cuyas escuadras habían logrado la victoria en la final durante cuatro años seguidos, con la liga china LPL finalmente volviendo a la cima del podio tras el triunfo de EDward Gaming en 2021, cuando Viper aún era parte de ese equipo.

Por ello, Viper es el único miembro de BLG en levantar la copa por segunda vez, mientras que sus compañeros lograron por primera vez el campeonato mundial.

Además, Knight es el primer mid laner -el jugador asignado a la línea central del mapa- chino en convertirse en campeón de Worlds.

Por si fuera poco, la final, que se extendió por más de cuatro horas, tuvo alrededor de 3,8 millones de espectadores viendo las partidas de forma virtual desde todo el mundo (sin contar las plataformas en China), de acuerdo con el sitio especializado en métricas Esports Charts.