¿Qué regalaron los chilenos para el Día de San Valentín? Peluches lideran preferencias

Este sábado 14 de febrero el comercio vivirá uno de sus mejores días de la temporada con una nueva jornada del Día de San Valentín.

Según un estudio de Tiendanube, plataforma líder de e-commerce en Latinoamérica, los chilenos realizaron sus compras digitales con tiempo con un promedio de $27.394 gastados y 2,6 productos por compra.

Entre los productos preferidos para regalar en este Día del Amor se ubicaron en el primer lugar los peluches alusivos, seguido por regalos vinculados al arte y hobbies, ilustraciones personalizadas de parejas, insumos para estampar tazas y aros y accesorios.

Sobre las formas preferidad de adquirir sus productos, las billeteras virtuales ocuparon el 56% de las transacciones registradas, seguidas por las tarjetas de débito (19%) y crédito (10%).

"Estos datos confirman que el e-commerce ya es el canal natural para las fechas especiales en Chile. Vemos no solo un aumento en el volumen de ventas, sino una sofisticación del usuario que prefiere pagar con billeteras digitales y busca regalos que salen de lo común, priorizando la electrónica y los detalles personalizados", destacó Augusto Otero, Country Manager de Tiendanube Chile.